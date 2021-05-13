الأمطار تصاحب عيد الفطر في أحد رفيدة

هطلت الأمطار وبغزارة لليوم الثاني على التوالي على متنزة المربع، الذي يعد أحد أبرز المتنزهات البرية المميزة بكثافة أشجارها ويتبع لمحافظة احد رفيدة. كما شهدت قرية القرحا أمطارا غزيرة حولت القرية إلى شلالات وسيول. فيما شهد واي وظ، ومركز الفرعين، وشمال سراة عبيدة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة. وتزينت سماء أحد رفيدة بقوس القزح "ألوان الطيف" في منظر إبداعي. "دوت الخليج" رصدت تلك الأمطار منذ هطولها، حيث هطلت بغزارة مصحوبة بزخات من البرد، الصواعق الرعدية والبرق.



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