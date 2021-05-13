السعودية اليوم / المغرب تسجل 238 إصابة بفيروس كورونا



الرباط 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت المغرب 238 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 3 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9091، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 502205.

// انتهى //

21:43ت م

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الرباط 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت المغرب 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 514670.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 3 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 9091، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 502205.// انتهى //21:43ت م0129

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