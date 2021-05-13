السعودية اليوم / العراق يسجل 4512 إصابة بفيروس كورونا



بغداد 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4512 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1132092 , فيما بلغ مجموع الوفيات 15883.

// انتهى //

20:54ت م

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بغداد 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1132092 , فيما بلغ مجموع الوفيات 15883.// انتهى //20:54ت م0124

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