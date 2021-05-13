السعودية اليوم / انطلاق أعمال المركز الوطني للفعاليات



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

انطلقت أعمال المركز الوطني للفعاليات، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 10 مارس 2020م بإنشائه، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية

ويهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، كما يعمل على تحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات، وإعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز، فضلاً عن اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز، والاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وتتمثّل رسالة المركز في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة إلى أقصى إمكانياته في جميع مجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتحفيز البيئة التنظيمية الأنسب لنمو القطاع وإثرائه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات من خلال بناء نظام متجانس مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل والتخطيط والتنفيذ لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استدامة القطاع، إذ يُعد إنشاء المركز الوطني للفعاليات خطوة كبيرة تسير معها الكثير من الخطوات المتسارعة لإيجاد تجربة مثالية للمواطن وذلك من خلال تطوير فعاليات تخدم رفاهية المجتمع كله، وترفعها لأقصى مستوياتها في المملكة في سبيل تحسين جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

20:40ت م

0121



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسانطلقت أعمال المركز الوطني للفعاليات، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 10 مارس 2020م بإنشائه، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية السعودية والمُمكّن له في جميع المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.ويهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، كما يعمل على تحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات، وإعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز، فضلاً عن اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز، والاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهدافه.وتتمثّل رسالة المركز في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة إلى أقصى إمكانياته في جميع مجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتحفيز البيئة التنظيمية الأنسب لنمو القطاع وإثرائه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات من خلال بناء نظام متجانس مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل والتخطيط والتنفيذ لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استدامة القطاع، إذ يُعد إنشاء المركز الوطني للفعاليات خطوة كبيرة تسير معها الكثير من الخطوات المتسارعة لإيجاد تجربة مثالية للمواطن وذلك من خلال تطوير فعاليات تخدم رفاهية المجتمع كله، وترفعها لأقصى مستوياتها في المملكة في سبيل تحسين جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:40ت م0121

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