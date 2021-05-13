اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة عيد الفطر في الأردن



عمّان 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظات عمان، والزرقاء، وجرش، و المفرق، وإربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442هـ، يستفيد منه 2506 أسرة .

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20:01ت م

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