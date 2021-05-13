السعودية اليوم / لبنان تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 492270، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7569 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

// انتهى //

19:57ت م

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بيروت 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 534968 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 492270، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7569 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.// انتهى //19:57ت م0115

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