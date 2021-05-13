السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك



بريدة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قصر سموه بمدينة بريدة مساء اليوم محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم ، وجموع المواطنين الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، مشيرا سموه إلى أن هذه المناسبة السعيدة والبهيجة لنا جميعاً فرصة لتقوية روابط التكاتف والتعاضد وتقوية اللحمة الاجتماعية في جميع أنحاء هذا الوطن المبارك .

ولفت سمو الأمير فيصل بن مشعل الانتباه إلى أن القصيم أطلقت مبادرة "تعزيز الهوية الوطنية" التي تنص على التماسك والمحبة وزيارة الجيران وأبناء الوطن كافة والسؤال عنهم والاطمئنان عليهم, متمنياً من الجميع تعزيز اللحمة الوطنية تجاه مثل هذه المبادرات المباركة.

كما جرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ سامي بن عبدالله الصقير.

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19:56ت م

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