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تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أبناء وبنات شهداء الواجب لمعايدتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي:

وقال آل الشيخ: “سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان”.

قبلة على جبين كل واحد:

وتابع تركي آل الشيخ: “قضيت معهم وقتًا ممتعًا، وأشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبلة على جبين كل واحد فيهم… السعوديين في قلب ”.

تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365 تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد - متابعات الخليج 365

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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