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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
تركي آل الشيخ يعايد أبناء وبنات الشهداء وجمعية إنسان: قبلة على جبين كل واحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أبناء وبنات شهداء الواجب لمعايدتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي:
وقال آل الشيخ: “سعدت وتشرفت بمعايدة أبنائي وبناتي أبناء شهداء الواجب وشهداء الصحة وجمعية إنسان”.
قبلة على جبين كل واحد:
وتابع تركي آل الشيخ: “قضيت معهم وقتًا ممتعًا، وأشكر كل القائمين على هذه الجمعيات وقبلة على جبين كل واحد فيهم… السعوديين في قلب السعودية”.
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