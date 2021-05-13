البرلمان العربي: صواريخ ومسيرات الحوثي تجاه المملكة تتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من المسيرات والصواريخ البالستيه باتجاه المملكة التي اعترضتها وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بنجاح.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، على أن تعمد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرارها في تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تزامنت مع أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية ويعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

تصعيد خطير:

وحذر من استمرار هذه الهجمات التي تعد تصعيدًا خطيرًا ودليلاً على سعي هذه الميليشيات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بدعم من إيران وتنفيذًا لأجندتها التخريبية، مطالبًا المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

التضامن مع المملكة:

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاح قوات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.



شارك الخبر