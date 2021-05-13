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البحرين: صواريخ وطائرات الحوثي المسيرة باتجاه المملكة عمل إرهابي ممنهج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

البحرين: صواريخ وطائرات الحوثي المسيرة باتجاه المملكة عمل إرهابي ممنهج

طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الإرهابية

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (مفخخة) باتجاه المملكة، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يستهدف أمن وسلامة المدنيين.

اعتداءات حوثية إرهابية آثمة:

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف البحرين إلى جانب المملكة العربية في مواجهة الاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة التي تهدف إلى المساس بأمن المملكة واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الصواريخ والطائرات المفخخة.

دعوة للمجتمع الدولي:

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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