الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

أمطار رعدية وزخات من البرد على 5 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

زخات من البرد:

وتشمل الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

تكون سحب رعدية:

وأشار إلى أن هناك فرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.



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