شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يختتم توزيع زكاة العيد في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع زكاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في الصومال.

وجرى خلال المشروع توزيع 22.857 كيسا من الأرز تزن 458 طنا، استفاد منه 137.142 فردا، في مدن جالكعيو، جروي ، بوصاصو ، ومحافظات برتينلي، بعادوين ، جلدغب ، والقرى القريبة في ولاية بونتلاند.

كما وُزع في مدن هرجيسا و برعو، ومخيمات النازحين في مناطق سلحلي و ملولي و ناساهبلود و أفلح و برواقو وغيرها في صوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة أنه، أنهي هذا المشروع مع ختام شهر رمضان المبارك؛ سعيًا للتخفيف من معاناة المحتاجين في الصومال ، مشيرا إلى أنه استفاد من المشروع النازحين والمتضررين في القرى والمناطق النائية في ولاية بونتلاند وفي مخيمات النازحين في صوماليلاند، حيث شُكلت عدة لجان لتوزيع الزكاة والعمل على وصولها لمستحقيها بوقتها في جميع المناطق المستهدفة والبالغة 21 منطقة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع زكاة الفطر لشهر رمضان المبارك للمحتاجين في مختلف الدول والشعوب حول العالم.