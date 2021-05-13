الجبير يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

القضايا الإقليمية والدولية:

وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة حيالها.

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