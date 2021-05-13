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شكرا لقرائتكم الجبير يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
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الجبير يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.
القضايا الإقليمية والدولية:
وجرى خلال الاتصال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة حيالها.
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