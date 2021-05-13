4 قرارات رسمية تدخل حيز التنفيذ في السعودية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

اعتبارًا من الخميس 1 شوال 1442هـ أول أيام عيد الفطر المبارك تدخل 4 قرارات رسمية حيز التنفيذ صادرة عن جهات رسمية في المملكة العربية السعودية وفي هذه المقالة نستعرض تفاصيل هذه القرارات لأهميتها في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار جائحة كورونا العالمية وهي كما يلي:

التحصين أو الفحص الأسبوعي للعاملين في 3 أنشطة بلدية

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا ألزمت فيه العاملين في 3 أنشطة بلدية بالتحصين ضد فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارًا من الاول من شهر شوال الذي يصادف أول أيام عيد الفطر المبارك وشمل القرار أخذ العاملين اللقاح ضد كورونا في الأنشطة البلدية التالية:

قد يهمك:

المطاعم ومحلات بيع الأغذية.

محلات الحلاقة الرجالية.

صالونات التجميل النسائية.

وألزمت الوزارة العاملين الذين لا يرغبون في أخذ التطعيم بإجراء فحص أسبوعي سلبي على نفقة المنشأة.

تحصين العاملين في مكاتب الاستقدام

وقررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلزام العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تقدم خدمات تأجير العمالة المنزلية وخدمات العمالة المنزلية المؤقتة بالتحصين ضد كورونا اعتبارا من الأول من شوال، أو إجراء فحص PCR سلبي كل 7 أيام على نفقة المنشأة لغير المحصنين.

تنظيم أوقات العمل في أعمال البناء في جدة

وأصدرت أمانة جدة في وقت سابق تنظيمًا جديدًا لأوقات العمل للعاملين في أعمال البناء للمشاريع الإنشائية وذلك اعتبارا من الأول من شوال والتي تنص على:

إعلان أصحاب العقارات المجاورة قبل 3 أيام من البدء في أعمال الصب الخرساني.

لا يُسمح بالعمل يوم الجمعة.

يبدأ العمل يوم السبت من الساعة 1 مساءًا وحتى الـ6 مساءًا.

يبدأ العمل في باقي أيام الأسبوع من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ6 مساءًا.

يبدأ العمل بالأعمال التي تصدر ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ5 مساءًا، وذلك لتوفير السلامة والهدوء لساكني العقارات المجاورة.

يسمح بالأعمال الطارئة بناء على تصاريح عمل طارئة.

التحصين ضد كورونا لجميع العاملين في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية

واشترطت وزارة التجارة التحصين ضد فيروس كورونا ( محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو المحصن المتعافي) أو حصول العامل على نتيجة سلبية في فحص PCR لم يمضِ عليها أكثر من 7 أيام وذلك لجميع العاملين في الأنشطة التجارية التالية: