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زوجة تقاضي زوجها بسبب عضها عند كل خلاف.. والقاضي يفحمه برد غير متوقع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الكاتب الصحفي مشعل السديري عن قصة مقاضاة زوجة لزوجها بسبب عضها عند كل خلاف.

وقال مشغل السديري في مقاله "أكرمكم الله بالعظات لا بالعضات" المنشور في صحيفة "الشرق الأوسط":"في حدثني موظف يعمل في مكتب أحد القضاة، وقال: اشتكت امرأة على زوجها في المحكمة تقول إن زوجها يقوم بإيذائها وعضها بشدة وعنف عند حدوث أي خلاف بينهما مما سبب لها الأذى النفسي والجسدي".

وأضاف: " ثبت فعلاً أنه عند كل خلاف معها يقوم بعضها حتى تتأدب على حد قوله. سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب، فأجابه: بأن هذا جائز شرعاً استناداً إلى الآية (واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن)، فقال له القاضي: يا أيها الغبي تعمل نفسك مفسر زمانك؟!، معنى فعظوهن يعني انصحوهن وأرشدوهن، عضك كلب إن شاء الله... اذهب وخذ زوجتك ولا تكررها أبداً".

وتابع:" الموظف قال إن القاضي أخذ يضحك حتى انتهاء الدوام، بل وأثناء نزوله بالدرج كان يضحك إلى أن ركب السيارة وأغلق الباب".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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