شكرا لمتابعة خبر عن قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة تدخل حيز التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يبدأ اليوم الخميس تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإلزام العاملين في 3 أنشطة حيز التنفيذ، هي؛ المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت أنه بدءاً من اليوم الأول من شهر شوال؛ سيتم فرض التحصين للعاملين في ثلاثة أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وذلك بإلزامهم أخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

وشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، حيث أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.