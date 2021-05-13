مركز الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية.

وبحسب المركز، تشمل تأثيرات تلك الحالة تدنيًّا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، موضحًا أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

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