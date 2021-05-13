معايدة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة

استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أول أيام عيد الفطر المبارك ببرنامج معايدة لضيوف الرحمن تركز في ساحات الصلاة ومصليات الفنادق المطلة على المسجد الحرام ومكاتب جمعية هدية في المنطقة المركزية ونقاط نقل المعتمرين التابعة للنقابة العامة للسيارات بإشراف من وزارة الحج والعمرة، حيث شمل البرنامج تعليق لوحات التهنئة بعيد الفطر السعيد في مناطق مرور ضيوف الرحمن ووسائط نقلهم، ومعايدتهم بعدة لغات وتوزيع الحلوى ومياه زمزم المباركة بالشراكة مع مكتب الزمازمة الموحد، كما تمت معايدة المصلين بعد انتهاء صلاة العيد كبارًا وصغارًا من الرجال والنساء والأطفال، وتقديم الضيافة العربية الأصلية، مشاركةً للمشاعر مع المصلين والمعتمرين والزوار في فرحة العيد.

من جهته وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمود سنكي أن الجمعية خصصت عدة فرق لبرنامج معايدة المصلين في طرق مرورهم بعد أداء صلاة العيد في المسجد الحرام لحرصها على تطبيق الاحترازات وتجنب التجمعات أو التزاحم عند استلام هدايا جمعية هدية المميزة بحيث يكون اللقاء بضيف الرحمن وتهنئته بالعيد السعيد أثناء مروره بالمسارات الموصلة لوسائط النقل مشيدًا بالتجهيزات العالية والاستعداد الكبير الذي قامت به النقابة العامة للسيارات في جميع نقاط خدمتها لضيوف الرحمن المتجهين للمسجد الحرام أو العائدين منه منذ بداية تنظيم برنامج العمرة عبر تطبيق توكلنا، في تفاني وجهد مبذول وملحوظ من فريق النقابة العامة للسيارات في إدارة منظومة النقل مع تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من نظامية القادمين لأداء العمرة أو الصلاة بسهولة وسلاسة وبشاشة لا تغيب عن عين المتابع وينعكس أثرها على ضيوف الرحمن بسروره وراحته وتظهر عليه بدعائه وابتسامته.

من جانبه أشاد رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن معيوف الحربي بما تم تقديمه من جمعية هدية في أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يدل على مهنية عالية واحترافية كبيرة بحرص منسوبي جمعية هدية العاملين في محطات النقل على خدمة ضيوف الرحمن دون تعطيل أو إعاقة البرنامج العام للنقابة واختيارهم لمواقع وقوف مقدمي الخدمة بدقة وعناية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين من التزاحم، معبرًا عن سعادته بفرحة المعتمرين والمصلين الذين استفادوا من برنامج المعايدة وسرورهم بما تم تقديمه لهم مؤكدًا أن ما تقوم النقابة والجمعية يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقاصدي بيت الله الحرام، منوهًا إلى متابعة وزير الحج والعمرة ونائبه لجميع أجزاء ومراحل برنامج الضيف وتفاصيل تجربته حتى تكون تجربة جميلة ولطيفة لا تنسى.

كما تقدم المعيوف بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بحلول عيد الفطر المبارك سائلًا الله أن يديم على هذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يديم على العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار هذه النعمة العظيمة.