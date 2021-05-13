إغلاق 5 مساجد مؤقتا في منطقتين

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوماً 1173 مسجداً، تم فتح 1136منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير، كما أعيد فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة بحرص المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع مواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.