وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير، كما أعيد فتح 8 مساجد، أربعة منها بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ونوهت الوزارة بحرص المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد اليوم، كما أهابت بالجميع مواصلة العمل وفق البروتوكولات الصحية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 5 مساجد مؤقتا في منطقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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