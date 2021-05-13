سياسي / الصحة الفلسطينية: عدد من الفلسطينيين استشهدوا باستنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي



غزة 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا من جراء استنشاقهم غازاً ساماً بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة.

ونقلت مصادر محلية عن الصحة أنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين، وقد تبيّن من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد أُخِذت العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.

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19:28ت م

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