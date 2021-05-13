السعودية اليوم / 14 ذلولاً تشارك أهالي الدرعية عيدهم بتوزيع الهدايا والحلويات



الدرعية 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

جهّز نادي الإبل 14 ذلولاً مزينة بأنواع الزينة وبلباس المرودن -لباس شعبي شهير يلبسه الناس في الأعياد والمناسبات- وتحمل أنواع مختلفة من العيديات وُزعت على أهالي الدرعية في صبيحة اليوم احتفالاً بعيد الفطر المبارك في مبادرة تهدف لإعادة الحياة للتراث التاريخي والشعبي، بادر فيها عدد من الجهات من بينها بوابة الدرعية وجمعية الدرعية ومؤسسة أحياها الإنسانية.

وقُسّمت الإبل لقافلتين تجوبان أحياء الدرعية وفق مسارين مُعدّين مسبقاً بالتعاون مع بوابة الدرعية، حيث تقف القافلة أمام المنازل لتحيّي ساكنيها وتوزع عليهم العيديات، إذ وُزعت آلاف الهدايا والحلويات على منازل الأهالي في تفاعل كبير بين القافلة والصغار والكبار على حد سواء، وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الصورة الذهنية للإبل وأهميتها في حياة الإنسان وخاصة في مناسبات الفرح وكذلك في المناسبات الوطنية.

يذكر أن نادي الإبل سيّر العديد من قوافل الإبل في مختلف مناطق المملكة، وفي مناسبات مختلفة من بينها رحلات طويلة وقصيرة للتعريف بالأماكن والمواقع في مدن ومحافظات المملكة المختلفة.

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19:05ت م

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