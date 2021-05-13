السعودية اليوم / المنتخب السعودي للفيزياء يرفع رصيد المملكة إلى 413 إنجازاً عالمياً



الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

حقق عدد من طلاب المملكة الموهوبين الذين تمت رعايتهم وتدريبهم في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم 5 ميداليات وهي: ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، فازوا بها في أولمبياد شمال البلقان للفيزياء 2021م من بين 116 طالباً وطالبة يمثلون 11 دولة، الذي أقيم عن بُعد بسبب جائحة

وحصد الطالب أحمد آل مهنا -من إحدى المدارس الأهلية بتعليم الشرقية- ميدالية ذهبية، وكان قد أمضى مع"موهبة" 6 سنوات، وشارك في 14 ملتقى تدريبياً و 6 ملتقيات مكثفة، وحصل على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية.

في حين حصد الطالب القاسم سنقالي -من إحدى المدارس الثانوية بتعليم مكة المكرمة- ميدالية فضية، وكان قد أمضى مع "موهبة" 6 سنوات، خضع فيها لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحضر 14 ملتقى تدريبياً، و6 ملتقيات مكثفة .

وحصل الطالب حسن محمد آل ليل -من إحدى المدارس العالمية بإدارة تعليم الشرقية- على ميدالية فضية، وأمضى مع "موهبة" 5 سنوات، تلقى فيها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية، وشارك في 11 ملتقى تدريبياً، و5 ملتقيات تدريب مكثف.

وحاز الطالب صادق العباد -من إحدى المدارس الأهلية بإدارة تعليم الرياض- ميدالية برونزية، وكان قد أمضى مع "موهبة" 4 سنوات، حصل فيها على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية.

في حين حصل الطالب حسين عادل الشماسي -من إحدى المدارس الأهلية بتعليم الشرقية- على ميدالية برونزية، وكان قد قضى مع "موهبة" 4 سنوات، وشارك في 11 ملتقى تدريبياً، و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على 3 آلاف ساعة تدريبية.

وأكد معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للموهبة والموهوبين أثمر نتائج مميزة للوطن من خلال تحقيق 413 جائزة دولية، وتجاوز دول صناعية متقدمة في هذه النتائج مبرزةً ريادة "موهبة" العالمية.

وأضاف معاليه: "يحظى أبناء موهبة بتدريب وتأهيل عالٍ منذ انضمامهم لموهبة، ويخضعون لبرامج ودورات ضمن رحلة كاملة لكل طالب بها أكثر من 19 مبادرة مختلفة، تكفل للطالب الرعاية والتمكين من المشاركة في صناعة المستقبل، وليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق رؤية المملكة 2030".

وتأتي مشاركات المملكة -ممثلة في مؤسسة موهبة ووزارة التعليم- في المسابقات والمحافل الدولية ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات منها: فصول موهبة وبرامج صيفية إثرائية أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، وتقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف، تضمن تأهيل الطالب بشكل جيد يحقق له المنافسة والفوز في المشاركات الدولية وتمثيل الوطن بشكل مناسب.

ويسمح أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء لكل دولة رئيسية بالمشاركة بـ20 متسابقاً، فيما يسمح لكل دولة ضيف بالمشاركة بعدد محدد من المتسابقين.

يشار إلى أن المملكة حققت من خلال طلبة موهبة 408 إنجازات دولية خلال الـ10 سنوات الماضية، وترتفع بهذا الإنجاز لتصبح 413 إنجازاً دولياً، تحققت نتيجة رحلة طويلة من التدريب والتأهيل الذي يخضع له الطلاب في البرامج والمعسكرات التي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، يتم خلالها تدريب الطالب على مختلف المهارات التي تمكّنه من تمثيل المملكة بشكل مشرّف، وتحقيق إنجازات ونجاحات، ومنافسة طلبة دول متقدمة في المجالات العلمية، وتجاوزهم والفوز عليهم.

// انتهى//

18:29ت م

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الرياض 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسحقق عدد من طلاب المملكة الموهوبين الذين تمت رعايتهم وتدريبهم في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم 5 ميداليات وهي: ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، فازوا بها في أولمبياد شمال البلقان للفيزياء 2021م من بين 116 طالباً وطالبة يمثلون 11 دولة، الذي أقيم عن بُعد بسبب جائحة كورونا يومي 7 و 8 مايو الجاري في جمهورية أستونيا، ويُعدّ من أعرق المسابقات على مستوى العالم، ليرتفع بذلك رصيد المملكة الدولي في تحقيق إنجازات دولية في المسابقات العلمية إلى 413 فوزاً دولياً في مسابقات عالمية علمية.وحصد الطالب أحمد آل مهنا -من إحدى المدارس الأهلية بتعليم الشرقية- ميدالية ذهبية، وكان قد أمضى مع"موهبة" 6 سنوات، وشارك في 14 ملتقى تدريبياً و 6 ملتقيات مكثفة، وحصل على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية.في حين حصد الطالب القاسم سنقالي -من إحدى المدارس الثانوية بتعليم مكة المكرمة- ميدالية فضية، وكان قد أمضى مع "موهبة" 6 سنوات، خضع فيها لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحضر 14 ملتقى تدريبياً، و6 ملتقيات مكثفة .وحصل الطالب حسن محمد آل ليل -من إحدى المدارس العالمية بإدارة تعليم الشرقية- على ميدالية فضية، وأمضى مع "موهبة" 5 سنوات، تلقى فيها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية، وشارك في 11 ملتقى تدريبياً، و5 ملتقيات تدريب مكثف.وحاز الطالب صادق العباد -من إحدى المدارس الأهلية بإدارة تعليم الرياض- ميدالية برونزية، وكان قد أمضى مع "موهبة" 4 سنوات، حصل فيها على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية.في حين حصل الطالب حسين عادل الشماسي -من إحدى المدارس الأهلية بتعليم الشرقية- على ميدالية برونزية، وكان قد قضى مع "موهبة" 4 سنوات، وشارك في 11 ملتقى تدريبياً، و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على 3 آلاف ساعة تدريبية.وأكد معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للموهبة والموهوبين أثمر نتائج مميزة للوطن من خلال تحقيق 413 جائزة دولية، وتجاوز دول صناعية متقدمة في هذه النتائج مبرزةً ريادة "موهبة" العالمية.وأضاف معاليه: "يحظى أبناء موهبة بتدريب وتأهيل عالٍ منذ انضمامهم لموهبة، ويخضعون لبرامج ودورات ضمن رحلة كاملة لكل طالب بها أكثر من 19 مبادرة مختلفة، تكفل للطالب الرعاية والتمكين من المشاركة في صناعة المستقبل، وليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق رؤية المملكة 2030".وتأتي مشاركات المملكة -ممثلة في مؤسسة موهبة ووزارة التعليم- في المسابقات والمحافل الدولية ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم عدة مبادرات منها: فصول موهبة وبرامج صيفية إثرائية أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، وتقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف، تضمن تأهيل الطالب بشكل جيد يحقق له المنافسة والفوز في المشاركات الدولية وتمثيل الوطن بشكل مناسب.ويسمح أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء لكل دولة رئيسية بالمشاركة بـ20 متسابقاً، فيما يسمح لكل دولة ضيف بالمشاركة بعدد محدد من المتسابقين.يشار إلى أن المملكة حققت من خلال طلبة موهبة 408 إنجازات دولية خلال الـ10 سنوات الماضية، وترتفع بهذا الإنجاز لتصبح 413 إنجازاً دولياً، تحققت نتيجة رحلة طويلة من التدريب والتأهيل الذي يخضع له الطلاب في البرامج والمعسكرات التي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، يتم خلالها تدريب الطالب على مختلف المهارات التي تمكّنه من تمثيل المملكة بشكل مشرّف، وتحقيق إنجازات ونجاحات، ومنافسة طلبة دول متقدمة في المجالات العلمية، وتجاوزهم والفوز عليهم.// انتهى//18:29ت م0099

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