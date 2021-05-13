السعودية اليوم / تنويه // إعادة مستكملة لخبرنا رقم ( 45 ) برجاء اعتمادها مع الشكر



سمو ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

الرياض 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.

وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.

وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.

وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدى الصلاة ،صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فھد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير نھار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فھد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن محمد بن فرحان ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، و صاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن فهد بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن فهد ، وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن محمد بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالإله بن فيصل بن سلمان ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير تركي بن ممدوح بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن منصور بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن بدر بن محمد ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد بن مقرن ، صاحب السمو الأمير مشاري بن فهد بن مشاري بن عياف ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عياف وجمع من المواطنين. سمو ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياضالرياض 1 شوال 1442هـ الموافق 13 مايو 2021م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.وبين فضيلته في خطبته، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.وأشار فضيلته إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه - صلى الله عليه وسلم - ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.وختم فضيلته الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا الوطن المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان؛ فإنه جل وعلا وحده المستعان وعليه التكلان.وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.كما أدى الصلاة ،صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فھد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير نھار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فھد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن محمد بن فرحان ، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، و صاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن فهد بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن فهد بن بندر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن سعود ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن فهد ، وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن محمد بن جلوي ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالإله بن فيصل بن سلمان ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالله بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير تركي بن ممدوح بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن منصور بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن بدر بن محمد ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد بن مقرن ، صاحب السمو الأمير مشاري بن فهد بن مشاري بن عياف ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عياف وجمع من المواطنين. // انتهى //

17:54ت م

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