السعودية اليوم / الأردن تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت الأردن 418 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 722754 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9203 وفيات، وبلغ عدد حالات التشافي 710410 حالات.

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17:10ت م

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عمّان 1 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت الأردن 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 722754 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9203 وفيات، وبلغ عدد حالات التشافي 710410 حالات.// انتهى //17:10ت م0097

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