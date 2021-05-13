

إسلام آباد 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 126 حالة وفاة جديدة، و3265 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 870703 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19336 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 776315 حالة.

// انتهى //

17:06ت م

0096



إسلام آباد 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 126 حالة وفاة جديدة، و3265 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 870703 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19336 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 776315 حالة.// انتهى //17:06ت م0096

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.