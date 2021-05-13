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وزارة الصحة تعلن تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - وزارة الصحة تعلن تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 13 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7122.

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 1116 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 430 ألفا و505.

 

كما لفتت إلى تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 414 ألفا و139.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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