الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - واس

يباشر خدمة المصلين بالمسجد النبوي 7006 كوادر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة 2096 موظفاً وموظفة و4000 عامل وعاملة و 910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

كاميرات الكشف الحراري:

وأضاف أنها جهزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفرق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر للتأكد من سلامة المصلين.

عبوات ماء زمزم:

وأفاد أنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة 3000دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات تسهيلاً لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.



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