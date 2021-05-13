الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

اليوم.. بدء تطبيق قرار تحصين جميع العاملين في 3 أنشطة بلقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتبارًا من اليوم غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، تطبيق قرار فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، وإلزامهم بأخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي.

القرار يشمل هذه الأنشطة:

ويشمل القرار العاملين في المطاعم ومحال بيع الأغذية بأنواعها ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وأوضحت الوزارة أن الخيارات المتاحة هي التحصين باللقاح، والخيار الثاني فحص أسبوعي على نفقة المنشأة لموظفيها.

مستجدات حالات كورونا:

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1116) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1129) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (414,139) حالة ولله الحمد.

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