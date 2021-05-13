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أهالي أحد رفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر والتزام بالإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

أهالي أحد رفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر والتزام بالإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة


أدى أهالي محافظة أحد رفيدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من مصليات العيد بالمحافظة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي أثناء تأدية الصلاة.

خطبة عيد الفطر:

صلاة عيد الفطر بأحدرفيدة

واستمع المصلون للخطبة التي تضمنت النصح والإرشاد والتمسك بالدين الحنيف وطاعة ولي الأمر والإخلاص في تأدية الأمانة بكل الأعمال التي من شأنها تعود بالنفع للوطن والمواطنين وتعزز من التكاتف والألفة بينهم.

اهالي احدرفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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