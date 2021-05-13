أهالي أحد رفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر والتزام بالإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

أدى أهالي محافظة أحد رفيدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من مصليات العيد بالمحافظة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي أثناء تأدية الصلاة.