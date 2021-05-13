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شكرا لقرائتكم أهالي أحد رفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر والتزام بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
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أهالي أحد رفيدة يؤدون صلاة عيد الفطر والتزام بالإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
أدى أهالي محافظة أحد رفيدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من مصليات العيد بالمحافظة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي أثناء تأدية الصلاة.
خطبة عيد الفطر:
واستمع المصلون للخطبة التي تضمنت النصح والإرشاد والتمسك بالدين الحنيف وطاعة ولي الأمر والإخلاص في تأدية الأمانة بكل الأعمال التي من شأنها تعود بالنفع للوطن والمواطنين وتعزز من التكاتف والألفة بينهم.
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