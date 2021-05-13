شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الزعاق " يكشف كيف سيكون الهلال في أول أيام عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن، اليوم الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الهلال لا يتم رؤيته إلا إذا تحققت أركانه وتوفرت شروطه، منها أن يولد الهلال قبل مغيب الشمس، وأن يمكث بعد مغيب الشمس.

ولفت إلى أن الهلال سيكون اليوم كبير الحجم ومرتفعاً، بسبب كبر عمره، لأنه مولود مبكراً في تمام الساعة 10 مساءً، يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن اليوم سيكون عمرة قرابة اليومين.