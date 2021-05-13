شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أمير القصيم يعايد على الأهالي ويشاركهم فرحة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

شارك أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في احتفال عيد الفطر المبارك "عيدنا في حينا" الذي نظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

وركز أمير المنطقة على اللحمة الوطنية وتعزيزها والتكاتف والتآلف بين أبناء هذه البلاد المباركة.

ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك.