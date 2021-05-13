شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير المدينة المنورة يُشيد بجهود العاملين في خدمة ‎المسجد النبوي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بجهود العاملين في المسجد النبوي، في خدمة الزوار والمصلين.

وقال الأمير فيصل خلال تهنئته منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي وعدداً من العاملين بقدوم عيد الفطر المبارك، أنهم يقومون بعمل عظيم، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم عن جهودهم خير الجزاء.

وعبّر العاملون عن شكرهم لأمير المدينة على تهنئته لهم بالعيد، داعين الله أن يتقبل منه صالح الأعمال.