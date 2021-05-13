شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن تسجيل "1116" إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 1116 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى430 505 حالات.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7122 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 414139 حالات، لافتة إلى أن هناك 9244 حالة نشطة حالياً، من بينها 1344 حالة حرجة.