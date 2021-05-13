شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 46 ألف جولة رقابية ضمن جهودها الرقابية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 46376 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة في بيان لها أن الجولات أسفرت عن إغلاق 411 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 2120 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت خلال فترة العيد للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

ودعت الأمانة الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.