جريمة قتل داخل مطعم شهير بالأكلات الشعبية اليمنية بمكة.. والشرطة تضبط الجاني

ألقت الدوريات الأمنية في العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، القبض على قاتل (يمنى الجنسية)، في العقد الرابع من العمر، بعدما سدد عدة طعنات بسكين لصدر أحد أبناء جنسيته، داخل مطعم شهير بالأكلات الشعبية اليمنية بحي العزيزية، بحسب ما كشفت عنه مصادر «عاجل».

تلقت غرفه العمليات الأمنية المشتركة بمنطقة مكة المكرمة (911)، بلاغًا، اليوم (أول أيام عيد الفطر المبارك)، يشير فيه المبلغ لحدوث جريمة قتل داخل أحد المطاعم الشهيرة بحي العزيزية.

وفور تلقي البلاغ هرعت جميع الجهات الأمنية المختصة للموقع، وتم ضبط الجاني، من قبل رجال الأمن بالدوريات الأمنية الميدانية، والتحفظ على أداة الجريمة "سكين"، وتسليم الجاني مركز شرطة العزيزية، ونقل جثة القتيل للجنة الطب الشرعي لإعداد تقرير تشريحي عن أسباب الوفاة.

ولا يزال الجاني رهن التوقيف والتحقيق، وتولي ملف الجريمة مركز شرطة العزيزية والنيابة العامة بمكة المكرمة، بحكم الاختصاص، في انتظار أحاله الجاني للمحكمة الشرعية للحكم علية نظير جريمته.