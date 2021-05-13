بالصور.. حامل «كلاشنكوف» يحاول قتل مواطن خلال جلوسه مع زوجته وأولاده بجازان.. ومصادر «عاجل» تبوح بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن مواطنًا أربعينيًّا كاد أن يلقى حتفه قتيلًا فجر اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ إثر تهجم شخص عليه بمنزله الواقع في قرية رفيح إحدى القرى التابعة لمحافظة العارضة شرق منطقة جازان وإطلاق رصاص عليه من سلاح من نوع كلاشنكوف لولا لطف الله وعنايته والذي أنقذه من موت محقق.

وأوضحت مصادر لـ«عاجل» أن المجني عليه كان جالسًا من زوجته وأولاده بمنزلهم يستعدون لاستقبال العيد كغيرهم من الأسر في مثل هذه الأوقات السعيدة وما هي إلا لحظات حتى سمعوا طرقًا في الباب الخارجي للمنزل ليسارع ابنه الصغير ببراءة الطفولة يخطو إلى الباب ليحاول معرفة الشخص الذي يحضر إليهم في ذاك الوقت ظنًا بأن يكون أحد أقاربه.

وأضافت مصادر لـ«عاجل»: اكتشف ابن المواطن أن الذي يقف خلف الباب شخص لم يشاهده من قبل فعاد إلى والده يخبره بأن هناك رجل يريد مقابلته، وبالفعل تقدم المواطن المجني عليه إلى المكان الذي يتواجد به الجاني بالقرب من سور المنزل، وتفاجأ بأنه يحمل سلاحًا بيده ويطلق عبارات تهديد قائلًا: «مصدق إنك تعيد مع عيالك.. والله ما تعيد معهم».



ووفق مصادر لـ«عاجل»، باغت الجاني المواطن بإطلاق رصاص عليه من سلاحه الكلاشنكوف، لكن أصابته رصاصة جهة شقه الأيمن من رأسه وقطع في أذنه ولم يجد المجني عليه وقتها سوى الدخول بسرعة إلى منزله وإغلاق الأبواب والمداخل بإحكام كون الجاني يترصد به محاولا النيل منه، حتى فر هاربًا من المكان.

وعلى الفور استنجد المجني عليه بإخوته الذين أسعفوه مباشرة إلى المستشفى العام وإخضاعه لتدخل جراحي عاجل لإيقاف النزيف وإجراء عملية صغرى لخياطة القطع الجزئي الذي تعرض له جهة أذنه الأيمن وجزءًا من رأسه بسبب الرصاصة المباغتة.

تم إبلاغ شرطة محافظة العارضة والتي بدورتها تابعت مجريات الواقعة وأخذت أقوال المجني عليه وتسجيل بيانات الجاني الذي لا يزال هاربًا والتي تتحرى عنه الفرق الأمنية وفقًا للمعلومات المتعلقة به وبأوصافه.

وقالت مصادر لـ«عاجل»: الجاني الذي تعمد ارتكاب جريمة قتل بحق مواطن في محيط منزله بقرية رفيح التابعة لمحافظة العارضة فجر اليوم لم يتوقف عن تهديداته لأفراد هذه الأسرة مستخدمًا عددًا من الرسائل النصية والصوتية التي يرسلها إلى هواتفهم.

ووفق المصادر، يهدد الجاني المواطن ووالده وأولاده جميعًا وأنه لن يهدأ له بالًا حتى ينال منهم أو من أحدهم، الأمر الذي أدى إلى صدمة قوية لدى هذه الأسرة مسببًا لهم خوفًا شديدًا نتيجة تهجمه عليهم فجرًا ومحاولته قتل والدهم عمدًا أمام أعينهم ما جعلهم يعيشون لحظات كلها رعب وهلع، فضلًا عن استمراره في استخدام أساليب التهديد والوعيد التي يطلقها عبر الرسائل الموجهة إلى بعض أفراد الأسرة ما بين ساعة وأخرى، وبات يشكل خطرًا عليهم وعلى غيرهم من سكان القرية والقرى المجاورة.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن الجاني صدر بحقه أمر قبض في عدة قضايا سابقة مسجلة في محاضر التحقيق والضبط بمركز الشرطة والجهات المختصة الأخرى، كما حصلت «عاجل»، على مجموعة من الصور التي تظهر وجود بقايا رصاص وآثار إطلاق النار على أحد أسوار المنزل وكذلك صور للمجني عليه بعد تلقيه الإسعافات الأولية والتدخل الجراحي جراء الإصابة التي تعرض لها بسبب رصاصة مباغتة من الجاني الذي حاول قتله عمدًا.