مركز الأرصاد عن «طقس الجمعة»: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع تكون سحب رعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية كذلك على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر.