وزارة الصحة: الإصابات النشطة بكورونا ترتفع لـ9244.. والحرجة 1344

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى 9244 حالة، بينما سجلت 1344 حالة حرجة، وذلك بحسب تقريرها اليومي عن إصابات الجائحة.



وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، و1129 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 430505، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 414139، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7122 حالة.

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