بالفيديو.. السفارة البريطانية بالمملكة تهنئ السعوديين: عيدكم مبارك

وجهت السفارة البريطانية بالسعودية التهنئة لمواطني المملكة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث نشر الحساب الرسمي لها على موقع «تويتر» مقطع فيديو يوثق التهنئة من أطفال بريطانيين.

وقال الحساب الرسمي للسفارة: «بمناسبة عيد الفطر تهنئكم السفارة البريطانية في الرياض والقنصلية البريطانية في جدة ونتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير».

وأدى جموع المصلين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في أجواء إيمانية وروحانية وخشوع وسكينة في 20.569 جامعًا ومسجدًا إضافيًا ومصلى مكشوفًا هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة بمختلف التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

في 20 ألف جامع ومسجد.. الجموع تؤدي صلاة العيد بـ«إجراءات وقائية»