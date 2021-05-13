٦ مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في الساعات الـ24 الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تصدر الرياض لقائمة المناطق السعودية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلةً 377 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ320 حالة، ثم المنطقة الشرقية 134 حالة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ71 حالة، ومنطقة عسير بـ54 حالة، ثم منطقة جازان بـ45 حالة، ثم منطقة القصيم بـ35، ثم منطقة تبوك بـ18 حالة، ثم نجران بـ18 حالة، ثم منطقة حائل بـ17 حالة، ومنطقة الباحة بـ13 حالة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ10 حالات، وأخيرًا منطقة الجوف بـ4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، و1129 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 430505، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 414139، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7122 حالة.

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