«الخطوط السعودية» توضح آلية سفر مصابي كورونا ومتلقي اللقاح

أوضحت شركة الخطوط السعودية آلية سفر المصابين بفيروس كورونا والذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) أو جرعة واحدة شريطة أن يكون مر عليها (14) يومًا أو المتعافي من فيروس كورونا وأمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا».

وتابع: «لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي»، مضيفًا: «حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/ لم تثبت إصابته)».

وأضاف: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد)».

اقرأ أيضًا:

الخطوط السعودية: حالة المسافر في «توكلنا» شرط للسفر عبر مطارات المملكة