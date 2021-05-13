بالفيديو.. ولي العهد يزور الشيخ ناصر الشثري في منزله للتهنئة بعيد الفطر

زار سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، الشيخ ناصر الشثري، في منزله اليوم الخميس، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء توجه ولي العهد لمنزل الشيخ ناصر الشثري؛ وسط احتفاء على مواقع التواصل بالزيارة الإنسانية للأمير محمد بن سلمان.

واطمأن ولي العهد على صحة الشيخ ناصر الشثري، كما تبادل أطراف الحديث معه ومع أبنائه، وهنّأ الجميع ولي العهد بعيد الفطر، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الغير مستغربة من ولي العهد.

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الإمام تركي بن عبدالله