وقدم أمين المنطقة الورود والهدايا لعمال النظافة خلال جولة المعايدة، منوها بجهودهم لخدمة المجتمع. وأكد الشرعان أن الأمانة حريصة على مشاركة مختلف فئات المجتمع الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن معايدة هذه الفئة تأتي انطلاقا من قيم ديننا الحنيف والمجتمع السعودي النبيل، وفي إطار الحرص على تعزيز معاني التكاتف والتراحم في المجتمع، وتحفيزا لهم نظير ما يقومون به من جهود.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الجوف يعايد العاملين في الميدان بالهدايا والورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.