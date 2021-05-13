الفيصل يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عددٌ من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الحضور بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

من جهتهم قدّم أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان،مشيدين بنجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، التي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام وتسخر كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

حضر الاستقبال عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة العلماء وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.