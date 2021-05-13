السعودية اليوم / أكثر من 46 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك



الدمام 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 46376 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 411 منشأة تجارية، وتحرير 2120 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على جميع المنشآت خلال فترة العيد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

// انتهى //

15:38ت م

0091



الدمام 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 46376 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 411 منشأة تجارية، وتحرير 2120 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا وتطبيق " توكلنا ".وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على جميع المنشآت خلال فترة العيد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.// انتهى //15:38ت م0091

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