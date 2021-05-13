السعودية اليوم / انطلاق مبادرة " عيدنا في حينا " بمحافظة البكيرية



البكيرية 01 شوال 1442 هـ الموافق 13 مايو 2021 م واس

انطلقت مساء أمس ليلة عيد الفطر المبارك من مقر لجنة أهالي البكيرية مبادرة " عيدنا في حينا " بحضور وكيل المحافظة نادر بن فهاد آل نادر، ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي بن محمد السويلم، ورئيس لجنة التنمية بالمحافظة عمر بن محمد الفريح ، وعدد من الأهالي.

وقدم في هذه المبادرة التي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أكثر من 2500 هدية عيد للمواطنين والمقيمين بالبكيرية في منازلهم ، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية، بهدف إحياء الشعائر الدينية، وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد، وتأصيل الترابطالاجتماعي واللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع في منطقة القصيم.

وشارك في هذه المبادرة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة لجنة الأهالي والجهات الأمنية وفريق سواعد التنمية التطوعي.

وأشاد وكيل محافظة البكيرية نادر آل نادر بمبادرة سمو أمير القصيم، ومشاركة المواطنين والمقيمين في المنطقة فرحة العيد، مشيدًا بالدعم والاهتمام اللذين تجدهما المحافظات في المنطقة من سموه ، شاكرًا جميع من أسهم وشارك في إنجاح انطلاقة المبادرة، ومهنئًا الجميع بالعيد السعيد.

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14:20ت م

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