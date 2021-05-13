رئيس الأركان العامة يزور مصابي القوات المسلحة: تضحيات غالية دفاعًا عن الوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بزيارة مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.

تضحيات غالية دفاعًا عن الوطن:

ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله.

وأشاد معاليه بالتضحيات الغالية التي يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن، سائلًا الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، من جانبهم أكد المصابون أن أرواحهم فداء للوطن لحماية وطنهم الغالي.



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