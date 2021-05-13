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شكرا لقرائتكم 377 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1129 حالة تعافٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
377 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1129 حالة تعافٍ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 1116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ.
توزيع الحالات الجديدة:
وسجلت منطقة الرياض 377، ومكة المكرمة 320، الشرقية 137، المدينة المنورة 71، عسير 54، جازان 45، القصيم 35، تبوك 18 حالة.
الحالات الحرجة والنشطة:
وبلغ إجمالي حالات الإصابة 430505 حالات، وإجمالي حالات التعافي 414139 حالة، وإجمالي الوفيات 7122 حالة.
بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9244 حالة، والحالات الحرجة 1344 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.
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