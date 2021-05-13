جموع المصلين يؤدون صلاة العيد في 20 ألف جامع ومسجد إضافي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

أدى جموع المصلين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في أجواء إيمانية وروحانية وخشوع وسكينة في 20.569 جامعاً ومسجداً إضافي ومصلى مكشوف هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة بمختلف التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

انتظام والتزام تام من المصلين:

وشهدت الجوامع والمساجد والمصليات بعموم المناطق انتظام والتزام تام من قبل المصلين بالإجراءات الصحية المعتمدة التي أقرتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.

وشارك أكثر من 4000 مراقب ومراقبة مساجد في الإشراف والتنظيم والمتابعة لتطبيق الإجراءات الصحية، إلى جانب الفرق التطوعية بفروع الوزارة والجمعيات المتعاونة معها في تنظيم دخول وخروج المصلين .

فيما شاركت الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

نعمة إتمام الصيام والقيام:

وتحدث أصحاب الفضيلة الخطباء خلال خطبة العيد عن نعمة اتمام الصيام والقيام وأهمية مواصلة العمل الصالح بعد رمضان والاستفادة من مدرسة الصيام، حاثين الناس بالإلتزام بالتقوى والثبات على الحق والدعوة إليه والصير على الطاعة والوصية بصلة الأقارب والأرحام.

وبين الخطباء أحكام العيد وسننه وفضائله، كما تطرقوا إلى التنبيه على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية في مناسبات العيد والتحذير من عدم التجمعات والمصافحة.



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