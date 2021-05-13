الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.96%، ما يعادل 1.36 دولار أمريكي، ليتداول عند 67.96 دولار أمريكي للبرميل.

خام غرب تكساس:

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.39 دولار، عند 64.69 دولار أمريكي للبرميل.



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