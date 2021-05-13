- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة
متابعات الخليج 365 - متابعة
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.96%، ما يعادل 1.36 دولار أمريكي، ليتداول عند 67.96 دولار أمريكي للبرميل.
خام غرب تكساس:
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.39 دولار، عند 64.69 دولار أمريكي للبرميل.
شارك الخبر
شارك الخبر