اخبار السعوديه

انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

انخفاض سعر خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 1.96%، ما يعادل 1.36 دولار أمريكي، ليتداول عند 67.96 دولار أمريكي للبرميل.

خام غرب تكساس:

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.39 دولار، عند 64.69 دولار أمريكي للبرميل.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا